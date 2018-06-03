Тренер Касаткиной: "Серена Уияльмс очень талантлива, но я злюсь на ее соперниц за то, что они проигрывают"

Тренер российской теннисистки Дарьи Касаткиной Филипп Дехас рассказал, что он думает об американке Серене Уильямс.

- У Серены огромный талант, но, прежде всего, у нее есть тот огонь, который я не вижу у других, более молодых теннисисток, - цитирует тренера New York Times. - У нее есть уверенность в себе, желание побеждать или, скорее, даже нежелание проигрывать. Для нее поражение - это как болезнь. Я не ожидал, что она обыграет Эшли Барти, которая занимает 17-е место в рейтинге. Но когда я вижу победы Серены, я злюсь. Я рад, что она побеждает, отношусь к ней с большим уважением. Но я злюсь на ее соперниц. Я говорю: "Проснитесь, девочки, ей почти 37!". Что вам нужно, чтобы проснуться?"

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