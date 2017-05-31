Тим и Гоффен вышли в третий круг Roland Garros

Австриец Доминик Тим победил итальянца Симоне Болелли во втором круге Открытого чемпионата Франции. В следующем круге он встретится либо с хорватом Борной Чоричем, либо с американцем Стивом Джонсоном.

Бельгиец Давид Гоффен обыграл украинца Сергея Стаховского. Его следующим соперником станет победитель матча Иво Карлович - Орасио Себальос.

В поединке первого круга француз Жо-Вилфрид Цонга уступил аргентинцу Ренцо Оливо. Теннисисты начали свою встречу во вторник, но были вынуждены ее приостановить из-за наступления темноты.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Оливо (Аргентина) - Цонга (Франция, 12) - 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

Второй круг

Тим (Австрия, 6) - Болелли (Италия, Q) - 7:5, 6:1, 6:3

Гоффен (Бельгия, 10) - Стаховский (Украина, Q) - 6:2, 6:4, 3:6, 6:3