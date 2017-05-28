Светлана Кузнецова: "Была где-то на другой планете"

Первая ракетка России Светлана Кузнецова начала выступление на Открытом чемпионате Франции с победы над Кристиной Макхэйл (7:5, 6:4). По окончании поединка она подчеркнула, что боролась не столько с соперницей, сколько с самой собой, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Матч был очень, очень сложным, – сказала Кузнецова. – Не очень хорошо играла, очень сильно нервничала. Боролась сама с собой. На одном из переходов я подумала, что счет 4:3. Спросила у судьи на вышке, мне сказали, что 5:4. В общем, я была на другой планете. Но здорово, что я узнала об этом и смогла подать на матч. Встреча была очень тяжелой.

– В Париже очень жарко, а у вас была затяжная встреча. Как справлялись с этим?

– Да, у нас были очень длинные геймы. У меня постоянно появлились брейк-пойнты. Другое дело, что я никак не могла их реализовать. На улице действительно очень жарко. Мяч отскакивает высоко. Обычно это хорошо для меня, но не сегодня. Сегодня все было плохо. Я очень сильно нервничала. Перед следующим матчем нужно как-то расслабиться. А то напряжение чрезмерно.

– Нервничали, потому что это первый круг турнира "Большого шлема" или потому что у вас этот турнир вызывает особые чувства?

– Потому что это Париж. А я всегда нервничаю в Париже. Всегда хочу выступить тут как можно лучше. Иногда лучше думать, что это не "Большой шлем", а какой-нибудь маленький турнир.