Суарес Наварро – в третьем круге Australian Open, Гергес выбыла

Испанка Карла Суарес Наварро обыграла венгерку Тимею Бабош во втором круге Australian Open – 6:4, 6:3. Ее следующей соперницей будет эстонка Кайя Канепи.
В другой встрече немка Юлия Гергес, сеяная под 12-м номером, проиграла француженке Ализе Корне. В третьем круге Корне сыграет либо с Дарьей Гавриловой, либо с Элисе Мертенс.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Корне (Франция) – Гергес (Германия, 12) – 6:4, 6:3
Суарес Наварро (Испания) – Бабош (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:2
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