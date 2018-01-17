Суарес Наварро – в третьем круге Australian Open, Гергес выбыла

Испанка Карла Суарес Наварро обыграла венгерку Тимею Бабош во втором круге Australian Open – 6:4, 6:3. Ее следующей соперницей будет эстонка Кайя Канепи.

В другой встрече немка Юлия Гергес, сеяная под 12-м номером, проиграла француженке Ализе Корне. В третьем круге Корне сыграет либо с Дарьей Гавриловой, либо с Элисе Мертенс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Корне (Франция) – Гергес (Германия, 12) – 6:4, 6:3

Суарес Наварро (Испания) – Бабош (Венгрия) – 6:4, 2:6, 6:2