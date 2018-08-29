Стивенс в трех сетах обыграла Калинину на US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде против украинки Ангелины Калининой (4:6, 7:5, 6:2). Игра продолжалась два часа и 45 минут.
В следующем раунде американка, которая является действующей победительницей турнира, сыграет с белоруской Викторией Азаренко.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Слоан Стивенс (США, 3) - Ангелина Калинина (Украина, Q) - 4:6, 7:5, 6:2
Анастасия Севастова (Латвия, 19) - Клер Лю (США, WC) - 6:3, 6:1