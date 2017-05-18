Спонсор Шараповой поддержал решение не давать россиянке wild card на Rolland Garros

Один из спонсоров российской теннисистки Марии Шараповой поддержал решение организаторов Rolland Garros не давать россиянке wild card. Такое заявление сделал исполнительный директор компании-производителя спортивной экипировки и оборудования Head Йохан Элиаш.

– Я полностью поддерживаю решение организаторов, – цитирует The Times Элиаша. – Я не думаю, что для нарушителей антидопинговых правил должны существовать wild card. Но меня также разочаровывает, что ВАДА ведет свои дела не так, как нужно. Ошибкой было включать мельдоний в список запрещенных веществ без должных клинических испытаний и доказательств. Если ВАДА хочет сохранять авторитет, то должно подчиняться своим собственным правилам.