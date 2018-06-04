Слоан Стивенс: "Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером"

Американская теннисистка Слоан Стивенс отметила, что хотела бы обойти Марию Шарапову. Так она прокомментировала тот факт, что россиянка в Риме потренировалась с Рафаэлем Надалем.

- Я спрашивала, почему он не хочет тренироваться со мной, - приводит пресс-служба Roland Garros слова Стивенс. - Но мне сказали, что нужно выиграть еще турнир. Я такая: "Ну ладно". Да, я брала "шлем", но этого мало. Это же Рафа. Конечно, это была шутка, но все же. Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером.