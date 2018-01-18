Шарапова победила Севастову и вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она победила Анастасию Севастову из Латвии. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.
В третьем круге соперницей Шараповой станет победительница противостояния Ангелик Кербер - Донна Векич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия) - Севастова (Латвия) - 6:1, 7:6 (7:4)
Пера (США) - Конта (Великобритания, 9) - 6:4, 7:5
Стрыцова (Чехия, 20) - Аррубарена (Испания) - 6:3, 6:4
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miker65
Solace, это я говорил. Севастова в ногу раненой играла. Играла из рукивон, на уровне 200-той ракетки мира, а не 15-той. Маша играла в первом сете - отлично, во втором похуже, но все равно лучше Севастовой.
05:42
Solace.
Молодец, Маша :) набирает форму потихоньку. Где ребятки, которые говорили, что Севастова проблема для Шараповой?:D
05:38
Sinaron
Легко, на классе. Читалось. Чмока может убиться об плакат черных братьев )))
05:30