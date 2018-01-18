04:45 | Теннис — "Большой шлем"

Шарапова победила Севастову и вышла в третий круг Australian Open

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Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она победила Анастасию Севастову из Латвии. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.

В третьем круге соперницей Шараповой станет победительница противостояния Ангелик Кербер Донна Векич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия) - Севастова (Латвия) - 6:1, 7:6 (7:4)

Пера (США) - Конта (Великобритания, 9) - 6:4, 7:5

Стрыцова (Чехия, 20) - Аррубарена (Испания) - 6:3, 6:4

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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miker65

Solace, это я говорил. Севастова в ногу раненой играла. Играла из рукивон, на уровне 200-той ракетки мира, а не 15-той. Маша играла в первом сете - отлично, во втором похуже, но все равно лучше Севастовой.

05:42

Solace.

Молодец, Маша :) набирает форму потихоньку. Где ребятки, которые говорили, что Севастова проблема для Шараповой?:D

05:38

Sinaron

Легко, на классе. Читалось. Чмока может убиться об плакат черных братьев )))

05:30