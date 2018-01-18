Шарапова победила Севастову и вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open. В матче второго круга она победила Анастасию Севастову из Латвии. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.

В третьем круге соперницей Шараповой станет победительница противостояния Ангелик Кербер - Донна Векич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия) - Севастова (Латвия) - 6:1, 7:6 (7:4)

Пера (США) - Конта (Великобритания, 9) - 6:4, 7:5

Стрыцова (Чехия, 20) - Аррубарена (Испания) - 6:3, 6:4