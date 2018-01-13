Шамиль Тарпишев: "Медведев способен удивить на Australian Open"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву удалось удачно начать сезон благодаря тому, что в прошлом он набрался опыта, а также смог избавиться от травм. В субботу, 13 января, российский теннисист выиграл первый в карьере турнир ATP, обыграв в финале соревнований в Сиднее австралийца Алекса де Минаура (1:6, 6:4, 7:5).

- Медведев и в прошлом году порой показывал хорошие матчи, с тем же Вавринкой, но сейчас он избавился от травм, набрался опыта, это позволило ему прекрасно начать этот сезон, - цитирует ТАСС Тарпищева. - В финале он проявил уже по- настоящему мужской характер. Даже проиграв первый сет, он не расклеился, а довел матч до победы. Этот его успех, безусловно, с большим знаком плюс.

Шансы Медведева на Australian Open? Непроходимых соперников нет, хотя сетка у него непростая. Медведев способен удивить, но на таком турнире главным для молодых теннисистов является физическое состояние. Посмотрим, как он выдержит двухнедельный турнир.