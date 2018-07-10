Шамиль Тарпищев: "По разложению пасьянса на корте Касаткина - одна из сильнейших"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Дарьи Касаткиной на Уимблдоне. Первая ракетка России дошла до четвертьфинала, где уступила Ангелик Кербер (3:6, 5:7).

- Дарья прибавляет, но, конечно, хотелось бы, что она делала это быстрее, - цитирует ТАСС Тарпищева. - На таком покрытии, как трава во главу угла ставится выполнение подачи, плюс Даше не хватает скоростно-силовой выносливости. А вот по голове, уму, по разложению пасьянса на корте в теннисном мире она одна из сильнейших. Поэтому, если Касаткина прибавит по двум вышеперечисленным критериям, то сможет выиграть турнир Большого шлема, без сомнения.