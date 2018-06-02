Шамиль Тарпищев: "Матч с Плишковой - не показатель силы Шараповой"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над чешкой Каролиной Плишковой (6:2, 6:1) в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде.

- Шарапова провела лучший матч после возвращения?

- Это не показатель, потому что упорной борьбы не было. Сейчас не можем обсуждать степень напряженности и нервную систему в силу того, что матч удачно сложился. У Марии при упорной игре нет психологической надежности в силу ненаигранности соревнований. Поэтому этот матч - не показатель. Она еще ни одного матча упорного не сыграла.

- А встреча с Ришел Хогенкамп в первом круге?

- Там провал был - семь-восемь геймов. Мария первый сет выиграла - 6:1, потом провалила несколько геймов подряд, а потом опять заиграла, когда уже проигрывала 0:3 в решающем сете.

- Шарапова способна победить на турнире?

- Это не обсуждается вообще. Все может быть при удачном стечении обстоятельств. То, что она еще не в лучшей спортивной кондиции - это однозначно.

- В следующем круге она может встретиться с Гергес или Сереной Уильямс.

- Юлия Гергес для нее проще, чем Серена.

- Американка только-только вернулась на корт после рождения дочери.

- Она у нее не выигрывала лет десять, поэтому есть такой подтекст. И потом, по скорости полета мяча Серена играет быстрее. Думаю, что решающим фактором помимо психологии может оказаться то, что Серена в движении играет хуже, чем до того, как ушла в декрет. (Арман МКРТЧЯН)

Соперница россиянки по четвертому кругу турнира определится сегодня в матче немки Юлии Гергес и американки Серены Уильямс.