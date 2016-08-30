Шамиль Тарпищев: "Макарова выполнила главную задачу на сезон и не должна ничего бояться"

Глава российской теннисной федерации Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Екатерина Макарова испытывает психологический подъем. По словам Тарпищева, россиянке проще встречаться с фаворитами именно на начальных стадиях турниров, как это случится на US Open, где Макарова сыграет с Сереной Уильямс уже в первом круге.

– Всеобщее внимание приковывает вторничный матч Екатерины Макаровой с Сереной Уильямс, которая в Рио выступила как раз очень неудачно. Вы согласны с тем, что сейчас у нашей теннисистки больше шансов навязать борьбу грозной сопернице, чем раньше?

– Я не думаю, что провал на Олимпиаде как-то повлияет на Серену. Те, кто видел ее матч со Свитолиной, могли обратить внимание: когда мяч отскакивал от корта, американка с трудом реагировала на него. Это значит, из-за постоянных накладок в расписании у нее возникли проблемы с координацией. Любой спортсмен привык выступать в своем режиме, Уильямс же явно не успевала восстановиться.

– Что скажете по поводу Макаровой?

– Кате проще противостоять фаворитам именно в первом круге. Дело в том, что в психологическом плане она довольно уязвимая спортсменка. В начале турнира Макаровой нечего терять, она не зажимается. Если выйдет просто поиграть, то может сотворить сенсацию. А вот установка идти и побеждать вряд ли сослужит ей добрую службу. Не стоит сбрасывать со счетов и такой факт: лидеры в начале крупных соревнований обычно находятся не в лучшем состоянии. Они набирают форму к середине турнира, поскольку продержаться на пике в течение двух недель очень сложно.

– Как вы сейчас оцениваете состояние Макаровой – физическое и психологическое?

– После олимпийской победы в паре она переживает эмоциональный подъем. Катя выполнила главную задачу на сезон и бояться ничего не должна. (Владимир РАУШ)