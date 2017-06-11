Шамиль Тарпищев: "Когда Надаль находится в оптимальной форме, соперничать с ним на грунте невозможно"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что испанец Рафаэль Надаль заслуженно победил в финале Открытого чемпионата Франции. Он также добавил, что невозможно соперничать с испанцем на грунте, когда тот находится в оптимальной форме.

Надаль в финале Roland Garros обыграл швейцарца Стэна Вавринку. На турнире он не проиграл ни одного сета.

– В финале Надаль был лучше и играл в свой теннис, победил абсолютно заслуженно, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Вообще, когда он играет в свой теннис и находится в оптимальной форме, соперничать с ним на грунте невозможно. Он действует на высоких скоростях, и у него невероятный сильно закрученный удар с задней линии. При этом есть еще потенциал, хотя и конкуренты у Рафаэля подрастают.