Надаль победил Вавринку и в 10-й раз выиграл Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл Стэна Вавринку в финале Roland Garros. Отметим, что победитель стал первым, кто смог выиграть одиночный разряд турнира в десятый раз. Испанец побеждал в Париже с 2005 по 2008-й, а также с 2010 по 2014 год.
Отметим, что Вавринка раньше ни разу не проигрывал финалы "Большого шлема". Три раза он выходил в финал и трижды одерживал победы.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Надаль (Испания, 4) - Вавринка (Швейцария, 3) - 6:2, 6:3, 6:1
shpasic
лучше, конечно, проигрывать пятисетовые матчи и набирать в них побольше виннеров, чем те, кто выносит соперника в трёх сетах, ага))
19:57
fifa_guru
уважаю и того и другого. но чет рафа забожил, просто вынос в одну калитку)) нет, ну его крученые конечно божественны!
19:44
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Виннеров действительно мало.) Было бы их больше в арсенале теннисиста, глядишь рейтинг бы сейчас возглавлял не Маррей, а именно Надаль.)) На грунте мышиная возня и тягомотина в его исполнении проканывает, на более быстрых покрытиях нет.) Зы Ни в коей мере не умаляю достоинств Нади.) Каждый играет как умеет.) На своих козырях.)
19:44
alexzander
inspire. +++++
19:38
alexzander
Рафа играл на таких скоростях,по тут чисто выигранные мячи,он абсолютно не позволил Стэну что то сделать,Рафа просто невероятно играл.
19:21
shpasic
alexzander)) выдающимся был только слив Маррея.
19:18
shpasic
ну шо, Надаль ничего выдающегося не показал.) 27 виннеров это даже по бабским меркам смешно!)) теннис весьма посредственного уровня.) просто Стасян был ещё хуже на фоне испанца.))
19:09
shpasic
сколько там виннеров у Рафы, и как это на фоне Сереночки?)
19:06
Thomas_Boy_
Мне симпатичен Вавринка, но победить должен был Надаль. Ему это было нужнее. Молодец!
18:54
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Поздравления Надюхе!)) Уныло, без изысков, за счёт физухи, а может и TUE, но как уж умеет.)) Для победы все средства хороши.)) Как сказал бы Томас, вот раньше звёзды были, нонешние не ровня.)) Hala, Madrid!))
18:43
oleg.bob
Hala,Надаль! Король вернулся на свой грунтовый трон!!!
18:42
alexzander
Рафа,браво! Идеальный матч,диктовал условия,играл в атакующий теннис на несколько голов сильнее был отомстил ща АО!!! 15 ТБШ ,10 РГ,73 титул ,2 ракетка мира опять настоящий Надаль, ура!!!!
18:29
Arthas
Ну Надаль, ну монстр. Если я не запамятовал, он по ходу турнира ни одного сета не проиграл? Прям как Федерер на АО 2007.
18:29
Bossonn
Без вариантов... Ну и хорошо)) Виват Король грунта!
18:27