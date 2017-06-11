18:24 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Надаль победил Вавринку и в 10-й раз выиграл Roland Garros

Сегодня. Париж. Рафаэль НАДАЛЬ выиграл Roland Garros. Фото REUTERS
Сегодня. Париж. Рафаэль НАДАЛЬ выиграл Roland Garros. Фото REUTERS
14

Испанец Рафаэль Надаль в трех сетах обыграл Стэна Вавринку в финале Roland Garros. Отметим, что победитель стал первым, кто смог выиграть одиночный разряд турнира в десятый раз. Испанец побеждал в Париже с 2005 по 2008-й, а также с 2010 по 2014 год.

Отметим, что Вавринка раньше ни разу не проигрывал финалы "Большого шлема". Три раза он выходил в финал и трижды одерживал победы.  

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Надаль (Испания, 4) - Вавринка (Швейцария, 3) - 6:2, 6:3, 6:1

14
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (14)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

лучше, конечно, проигрывать пятисетовые матчи и набирать в них побольше виннеров, чем те, кто выносит соперника в трёх сетах, ага))

19:57

fifa_guru

уважаю и того и другого. но чет рафа забожил, просто вынос в одну калитку)) нет, ну его крученые конечно божественны!

19:44

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Виннеров действительно мало.) Было бы их больше в арсенале теннисиста, глядишь рейтинг бы сейчас возглавлял не Маррей, а именно Надаль.)) На грунте мышиная возня и тягомотина в его исполнении проканывает, на более быстрых покрытиях нет.) Зы Ни в коей мере не умаляю достоинств Нади.) Каждый играет как умеет.) На своих козырях.)

19:44

alexzander

inspire. +++++

19:38

alexzander

Рафа играл на таких скоростях,по тут чисто выигранные мячи,он абсолютно не позволил Стэну что то сделать,Рафа просто невероятно играл.

19:21

shpasic

alexzander)) выдающимся был только слив Маррея.

19:18

shpasic

ну шо, Надаль ничего выдающегося не показал.) 27 виннеров это даже по бабским меркам смешно!)) теннис весьма посредственного уровня.) просто Стасян был ещё хуже на фоне испанца.))

19:09

shpasic

сколько там виннеров у Рафы, и как это на фоне Сереночки?)

19:06

Thomas_Boy_

Мне симпатичен Вавринка, но победить должен был Надаль. Ему это было нужнее. Молодец!

18:54

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Поздравления Надюхе!)) Уныло, без изысков, за счёт физухи, а может и TUE, но как уж умеет.)) Для победы все средства хороши.)) Как сказал бы Томас, вот раньше звёзды были, нонешние не ровня.)) Hala, Madrid!))

18:43

oleg.bob

Hala,Надаль! Король вернулся на свой грунтовый трон!!!

18:42

alexzander

Рафа,браво! Идеальный матч,диктовал условия,играл в атакующий теннис на несколько голов сильнее был отомстил ща АО!!! 15 ТБШ ,10 РГ,73 титул ,2 ракетка мира опять настоящий Надаль, ура!!!!

18:29

Arthas

Ну Надаль, ну монстр. Если я не запамятовал, он по ходу турнира ни одного сета не проиграл? Прям как Федерер на АО 2007.

18:29

Bossonn

Без вариантов... Ну и хорошо)) Виват Король грунта!

18:27