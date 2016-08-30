03:59 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шамиль Тарпищев: "Хачанову повезло с жеребьевкой US Open"

0
0
0

Глава российской теннисной федерации Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Карену Хачанову повезло с жеребьевкой основной сетки турнира. По мнению Тарпищева, Хачанов должен находиться на подъеме и бороться за то, чтобы пройти как можно дальше, несмотря на тяжелый квалификационный турнир.

– У мужчин обращает на себя внимание дебют на турнирах "Большого шлема" Карена Хачанова. Чего стоит ждать от него?

– Для Карена большой нагрузкой стал уже квалификационный турнир. Три матча спрессованы в очень короткий промежуток времени, с физической и психологической точки зрения для игрока это становится серьезным испытанием. Но Хачанов смог пробиться в основной турнир и сейчас должен находиться на подъеме. Важно и то, что ему повезло с жеребьевкой. Итальянец Фаббьяно – не самый сильный соперник, через него вполне можно пройти дальше.(Владимир РАУШ)

Полностью интервью Тарпищева

 
 
0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ