Шамиль Тарпищев: "Хачанову повезло с жеребьевкой US Open"

Глава российской теннисной федерации Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Карену Хачанову повезло с жеребьевкой основной сетки турнира. По мнению Тарпищева, Хачанов должен находиться на подъеме и бороться за то, чтобы пройти как можно дальше, несмотря на тяжелый квалификационный турнир.

– У мужчин обращает на себя внимание дебют на турнирах "Большого шлема" Карена Хачанова. Чего стоит ждать от него?

– Для Карена большой нагрузкой стал уже квалификационный турнир. Три матча спрессованы в очень короткий промежуток времени, с физической и психологической точки зрения для игрока это становится серьезным испытанием. Но Хачанов смог пробиться в основной турнир и сейчас должен находиться на подъеме. Важно и то, что ему повезло с жеребьевкой. Итальянец Фаббьяно – не самый сильный соперник, через него вполне можно пройти дальше.(Владимир РАУШ)