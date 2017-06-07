Шамиль Тарпищев: "Думаю, что Маррэй выиграет у Вавринки"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что шансы испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима на выход в финал Открытого чемпионата Франции по теннису примерно равны. В другом полуфинале сыграют британец Энди Маррэй и швейцарец Стэн Вавринка.

– Полуфинал с участием Тима и Надаля получится очень неоднозначным в плане итогового счета, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Учитывая последнюю их встречу на "Мастерсе" в Риме, которую выиграл Тим, считаю, что шансы у Надаля и Тима на выход в финал практически одинаковые.

Я думаю, что Маррэй выиграет у Вавринки в полуфинале с позиций того, какой теннис сейчас показывает британец. Они играли много раз, небольшое преимущество на стороне Маррэя по личным встречам (10-7), но отталкиваюсь не от статистики, а именно от игры Маррея на этом "Ролан Гаррос". Считаю, что он сломит сопротивление швейцарца.