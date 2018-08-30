Серена Уильямс вышла в третий круг US Open. Нас ждет матч двух сестер

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла немку Карину Виттхефт во втором круге US Open - 6:2, 6:2. В следующем раунде она встретится со своей сестрой Винус Уильямс.

Также в третий круг вышли эстонка Кайя Канеппи, которая ранее выбила Симону Халеп, шведка Ребека Петтерсон и австралийка Эшли Барти.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США) - Карина Виттхефт (Германия) - 6:2, 6:2

Эшли Барти (Австралия) - Люси Шафаржова (Чехия) - 7:5, 6:3

Ребека Петтерсон (Швеция) - Ваня Кинг (США) - 7:5, 6:1

Кайя Канеппи (Эстония) - Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) - 6:4, 6:3