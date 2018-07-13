Серена Уильямс с нетерпением ждет встречи с Меган Маркл

Теннисистка Серена Уильямс заявила, что с нетерпением ждет встречи с Меган Маркл, герцогиней Сассекской, которая посетит финал Уимблдона в женском одиночном разряде. Решающий матч турнира между Уильямс и Ангелик Кербер пройдет 14 июля.

- У нас с Меган всегда были прекрасные отношения. Она несколько раз поддерживала меня на Уимблдоне, - приводит официальный сайт тура слова Уильямс. - Теперь она будет болеть за меня в новом статусе. Но наша дружба осталась прежней. Мы всегда поддерживали друг друга и через многое прошли. С нетерпением жду ее визита.

Также финал Уимблдона намерена посетить герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Серена Уильямс посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Видео //

Серена Уильямс и Дэвид Бекхэм на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл