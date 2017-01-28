Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф

Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017, нанеся поражение в финале своей сестре Винус. Для Серены эта победа стала 23-й на турнирах "Большого шлема". Это новый рекорд Открытой эры по числу побед на мэйджорах. Предыдущее достижение принадлежало легендарной немке Штеффи Граф (22 победы).

Также Серена в 10-й раз выиграла турнир "Большого шлема" после того как ей исполнилось 30 лет. Ни у одной другой теннисистки в Открытую эру не было больше трех таких побед.

.@serenawilliams is now the most successful woman in the Open Era after passing Steffi Graf with victory at the #AusOpen. pic.twitter.com/CvXzxZ5R3Z – SuperSport (@SuperSportTV) January 28, 2017

Serena Williams wins her 23rd Grand Slam!



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She moves past Steffi Graf in the record bookshttps://t.co/yba9v8wEBG pic.twitter.com/Pa07hWvDQ3 – BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2017