Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф

Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017, нанеся поражение в финале своей сестре Винус. Для Серены эта победа стала 23-й на турнирах "Большого шлема". Это новый рекорд Открытой эры по числу побед на мэйджорах. Предыдущее достижение принадлежало легендарной немке Штеффи Граф (22 победы).
Также Серена в 10-й раз выиграла турнир "Большого шлема" после того как ей исполнилось 30 лет. Ни у одной другой теннисистки в Открытую эру не было больше трех таких побед.
.@serenawilliams is now the most successful woman in the Open Era after passing Steffi Graf with victory at the #AusOpen. pic.twitter.com/CvXzxZ5R3Z– SuperSport (@SuperSportTV) January 28, 2017
Serena Williams wins her 23rd Grand Slam!– BBC Sport (@BBCSport) January 28, 2017
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She moves past Steffi Graf in the record bookshttps://t.co/yba9v8wEBG pic.twitter.com/Pa07hWvDQ3
No. 1 in the world ... again!– ESPN (@espn) January 28, 2017
Serena defeats older sister Venus in straight sets to take the #AusOpen championship. pic.twitter.com/7V5gYLEllZ
Contr
Навратилова, Граф, Хингис, и всё...
13:47
alexzander
tryam +++++
13:45
tryam
пшик этим рекордам, когда все знают что она лицемерка и обманщица ну и плюс сидит на наркоте, именно такой ее запомнят а не то что у нее больше БШ)
13:44
hyperion
геодез, имеется в виду рекорд Открытой эры (с 1968 года), когда теннисисты-профессионалы также получили возможность участвовать на турнирах БШ. Правда, Маргарет Смит-Корт выигрывала турниры БШ и до Открытой эры (13 титулов), и во время Открытой эры (11), а в 1970 стала обладательницей Большого шлема, выиграв все четыре турнира.
13:31
Vittorio-049
Вот кого необходимо прямо с корта отправить на анализы тпо полной программе!!!!!!! Там хороший набор!!!!!
13:25
геодез
А как же Маргарет Смит-Корт с 24 шлемами? Статистики, блин) А финал неинтересный и очень ожидаемый, 7 гейм в сете как обычно все решает...
13:12
БигБосс
Своему брату
13:10
Айртон
С рекордом, Си!)) Ждём его улучшения!))
13:10