13:03 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф

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Серена Уильямс выиграла Australian Open-2017, нанеся поражение в финале своей сестре Винус. Для Серены эта победа стала 23-й на турнирах "Большого шлема". Это новый рекорд Открытой эры по числу побед на мэйджорах. Предыдущее достижение принадлежало легендарной немке Штеффи Граф (22 победы).

Также Серена в 10-й раз выиграла турнир "Большого шлема" после того как ей исполнилось 30 лет. Ни у одной другой теннисистки в Открытую эру не было больше трех таких побед.

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Contr

Навратилова, Граф, Хингис, и всё...

13:47

alexzander

tryam +++++

13:45

tryam

пшик этим рекордам, когда все знают что она лицемерка и обманщица ну и плюс сидит на наркоте, именно такой ее запомнят а не то что у нее больше БШ)

13:44

hyperion

геодез, имеется в виду рекорд Открытой эры (с 1968 года), когда теннисисты-профессионалы также получили возможность участвовать на турнирах БШ. Правда, Маргарет Смит-Корт выигрывала турниры БШ и до Открытой эры (13 титулов), и во время Открытой эры (11), а в 1970 стала обладательницей Большого шлема, выиграв все четыре турнира.

13:31

Vittorio-049

Вот кого необходимо прямо с корта отправить на анализы тпо полной программе!!!!!!! Там хороший набор!!!!!

13:25

геодез

А как же Маргарет Смит-Корт с 24 шлемами? Статистики, блин) А финал неинтересный и очень ожидаемый, 7 гейм в сете как обычно все решает...

13:12

БигБосс

Своему брату

13:10

Айртон

С рекордом, Си!)) Ждём его улучшения!))

13:10

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