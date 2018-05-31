Серена Уильямс победила Барти на Roland Garros. Шарапова - все ближе

Американка Серена Уильямс обыграла Эшли Барти из Австралии во втором круге Roland Garros. В третьем круге ее соперницей станет Юлия Гергес.
Победительница матча Уильямс - Гергес в четвертом круге может встретиться с Марией Шараповой, если та одолеет Каролину Плишкову.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США) - Эшли Барти (Австралия, 17) - 3:6, 6:3, 6:4
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Чжан Шуай (Китай, 27) - 6:3, 6:4
Юлия Гергес (Германия, 11) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 7:5, 7:6 (7:5)
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rusfed 2.0
Фейсситтинг от Серены. Впечатления - на всю жизнь
23:05
rusfed 2.0
Доктор ей для верности лошадиные стероиды назначил. Круп - тому подтверждение
23:05
Sinaron
Бегемот еле отскочил.ЧМОка еле кончил.
23:02
tryam
одна страшила победила другую
22:52
Платошкин Андрей
Следующий матч будет последним в исполнении толстозадой. Пусть лучше дочь воспитывает, чем пугает детей)
22:34
За Арсеналий с децтва!))
Не переживай, примитивную Шару она порвёт и на одной ноге.))
22:34
whistler2012
Когда уже у этого динозавра нога отклеится?
22:29
За Арсеналий с децтва!))
Спасибо обеим за классный теннис!) Согласен с Матсом, что 2 и 3 сеты в исполнении Си - это чемпионский уровень, главное его сохранить, учитывая недостаток практики.) Ждём зарубу с Юлькой!)
22:23