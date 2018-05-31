Серена Уильямс победила Барти на Roland Garros. Шарапова - все ближе

Американка Серена Уильямс обыграла Эшли Барти из Австралии во втором круге Roland Garros. В третьем круге ее соперницей станет Юлия Гергес.

Победительница матча Уильямс - Гергес в четвертом круге может встретиться с Марией Шараповой, если та одолеет Каролину Плишкову.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США) - Эшли Барти (Австралия, 17) - 3:6, 6:3, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) - Чжан Шуай (Китай, 27) - 6:3, 6:4

Юлия Гергес (Германия, 11) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 7:5, 7:6 (7:5)