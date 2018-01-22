Сандгрен – о выходе в 1/4 финала Australian Open: "Если это все же сон, я буду очень расстроен"

Американец Теннис Сандгрен после победы над австрийцем Домиником Тимом в 1/8 финала Australian Open отметил, что в этом матче сражался так, как никогда прежде. Он также добавил, что очень надеется на то, что все происходящее с ним не сон.

Соперником Сандгрена по четвертьфиналу турнира стал кореец Чон Хен.

– Давая интервью после матча, я подумал, что обычно в такие моменты просыпаюсь. Конечно, победы в первых трех кругах – это больше, чем я ожидал. А в этом матче я сражался так, как никогда прежде, – приводит пресс-служба турнира слова Сандгрена. – Моя самая большая победа. Да, у меня был момент, когда хотелось ущипнуть себя. Надеюсь, это все реально. Если это все же сон, то я буду очень расстроен.