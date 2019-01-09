Самсонова, Вихлянцева, Калинская, Дьяченко, Флинк и Хромачева вышли во второй раунд квалификации Australian Open

Несколько российских теннисисток успешно преодолели первый раунд квалификации Australian Open в женском одиночном разряде.

Australian Open

Квалификация

Женщины

Одиночный разряд

Первый раунд

Людмила Самсонова (Россия) - Габриэла да Силва Фик (Австралия) - 6:4, 4:6, 6:4

Наталья Вихлянцева (Россия, 24) - Йин-Йин Дуань (Китай) - 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Анна Калинская (Россия) - Кирин Лемуан (Голландия) - 6:1, 6:4 (16:14)

Виталия Дьяченко (Россия, 20) - Деяна Раданович (Сербия) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

Варвара Флинк (Россия) - Анастасия Гримальска (Италия) - 6:3, 6:1

Ирина Хромачева (Россия) - Барбара Хаас (Австрия) - 6:4, 6:4