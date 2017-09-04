Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:51 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Рублев вышел в четвертьфинал US Open и сыграет с Надалем

65

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге US Open обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 7:6, 6:3. Поединок продлился 2 часа 8 минут. В четвертьфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, для 19-летнего Рублева это первый выход в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Он стал первым игроком такого возраста после Энди Роддика, который выходил в эту стадию с 2001 года. Перед турниром россиянин занимал 53-е место в рейтинге АТР.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

РУБЛЕВ (Россия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 7:5, 7:6 (7:5), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/

65
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (65)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vladi1313

Канепи- еще та страшила...

23:49

Новоуепинни

Канепи в четвертьфинале БШ. Даже не смешно

23:42

Новоуепинни

Батюшки, Веснина с Макаровой проиграли. Куда катится мир

23:35

Новоуепинни

Thomas_Boy_ rusfed 2.0 __________ Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен. 23:08 ______________ Намекаешь на Новоуепинни? _________ Он вообще-то такой же ветеран. Намекаю на Сержа в основном. 23:22 ------------------ Елена Исинбаева тоже ветеран. А вон какая активная. И ясный ум сохранила

23:33

Thomas_Boy_

Новоуепинни _________ если миллиона полтора, я, пожалуй, патриотический настрой спрячу куда-нибудь. Денежки подсоберу, а потом ее поблэкмэйлить можно будет - сказать, чтоб на следующем турнире еще столько же выкинула. Откажется - сразу заява в ход. Мне, например, знающие надзорные пацаны про такую тактику рассказывали. Очень, говорят, она хорошая ____________ Пффф, да за такие деньги я не то что Патриотизм спрячу, я портрет Обамы прямо на Красной Площади расцелую. И скажу, что он мой лучший друг.

23:24

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен. 23:08 ______________ Намекаешь на Новоуепинни? _________ Он вообще-то такой же ветеран. Намекаю на Сержа в основном.

23:22

Новоуепинни

Thomas_Boy_, если миллиона полтора, я, пожалуй, патриотический настрой спрячу куда-нибудь. Денежки подсоберу, а потом ее поблэкмэйлить можно будет - сказать, чтоб на следующем турнире еще столько же выкинула. Откажется - сразу заява в ход. Мне, например, знающие надзорные пацаны про такую тактику рассказывали. Очень, говорят, она хорошая

23:20

rusfed 2.0

Бней Иегуда Можешь на 8,7 поставить!)) Люди в банк несут за 1,2 годовых.)) 22:42 _______________ Вот это реально логика кандидата наук )) Безрисковые 1,2 сравнил с 1,14 с риском их потерять 50%. Чмока - интеллект!

23:19

rusfed 2.0

from siberia with love 23:04. Знаю, что ты эксперт - где ставишь? ) Хочу протестировать свои таланты гадалки )

23:17

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен. 23:08 ______________ Намекаешь на Новоуепинни?

23:16

Новоуепинни

У баб кстате обднаривание даже двойное. Когда С. Уилльямс играет - это уже обднаривание, ибо она как великан, а все остальные как лилипутки. Даже вторая по имиджу, титулам и раскрученности Шарапова на ее фоне - ноль полный, 100500 игр подряд ее выносили. А когда ее нет - ваще просто копошение лилипуток. За исключением Мугурузы, если у нее настрой нормальный - она хоть выделяется

23:14

Thomas_Boy_

Новоуепинни -------------------- Да я тогда сразу коллективное заявление в прокуратуру и счетную палату. Так, мол, и так, прошу проверить, ибо доколе и неуважение. Подпишешь тоже, чтоб весомее было? ___________ Смотря сколько раскидает. Ежели миллиона полтора, то соберем аккуратно и никому не скажем. А если мелочь какую-то, можно и заяву в прокуратуру. Тогда точно подпишу.

23:13

forward988

Андрей хорош, но с Надалем нужно что - то большее...

23:11

Новоуепинни

Thomas_Boy_ Новоуепинни ----------------------- Та не, не бюджетные же. Им там капиталисты свои платят. Турсунов например - приехал, спокойно слил кому-то сразу, чек спокойно получил. За чеком и приезжал. Вот если бы Ефимова швыряться начала - я бы протестовал и с одиночным пикетом вышел. Ей нельзя ___________ Так они же капиталистическими швыряться не будут. Будут нашими, деревянными. Я это уже нецелевое расходование. 23:06 ------------------------ Да я тогда сразу коллективное заявление в прокуратуру и счетную палату. Так, мол, и так, прошу проверить, ибо доколе и неуважение. Подпишешь тоже, чтоб весомее было?

23:09

Thomas_Boy_

unLost14 --------- А вообще, обмельчал нынче Биг Смоук. Раньше хоть его зашквары были интересные, типа про Спарту пражскую. Сейчас же правда, хоть плачь) ---------- Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен.

23:08

Новоуепинни

Бней Иегуда Новоуепинни Свитолину ещё год назад никто не знал.)) Все смеялись.)) А она реальный претендент стать №1 в конце турнира.)) 23:00 ----------------------- А она в пример не катит. Обычная середнячка. Хотя позитивная, против нее ниче не имею. Как раз показатель обднаривания бабского тенниса - в топах Свитолина, Остапенко, Наварро и проч. Наберут очков на проходных шлаковых турнирах, 3-4 круга пройдут на БШ или случайно даже выиграют, если основные не участвуют или не в форме как Кербер - и вуаля, уже в топ-10. Гоффен вон сегодняшний и Димитров - тоже типа оба в топ-10. Хотя не то что турниров нормальных, даже разовых серьезных игр не выигрывали. Ржака кароч, одни днари

23:07

Thomas_Boy_

Новоуепинни ----------------------- Та не, не бюджетные же. Им там капиталисты свои платят. Турсунов например - приехал, спокойно слил кому-то сразу, чек спокойно получил. За чеком и приезжал. Вот если бы Ефимова швыряться начала - я бы протестовал и с одиночным пикетом вышел. Ей нельзя ___________ Так они же капиталистическими швыряться не будут. Будут нашими, деревянными. Я это уже нецелевое расходование.

23:06

Бней Иегуда

.

23:01

Бней Иегуда

Новоуепинни Свитолину ещё год назад никто не знал.)) Все смеялись.)) А она реальный претендент стать №1 в конце турнира.))

23:00

Новоуепинни

Thomas_Boy_ Новоуепинни ------------- А я че - против чтоли? Я ему разве запрещал психовать? Пусть хоть монеты кидает, хоть судейские вышки опрокидывает ) _________ Ты на что подначиваешь? На нецелевое расходование бюджетных денег? За такое срок получить можно. Правда, не у нас. 22:54 ------------------------ Та не, не бюджетные же. Им там капиталисты свои платят. Турсунов например - приехал, спокойно слил кому-то сразу, чек спокойно получил. За чеком и приезжал. Вот если бы Ефимова швыряться начала - я бы протестовал и с одиночным пикетом вышел. Ей нельзя

23:00

unLost14

А вообще, обмельчал нынче Биг Смоук. Раньше хоть его зашквары были интересные, типа про Спарту пражскую. Сейчас же правда, хоть плачь)

23:00

Новоуепинни

Бней Иегуда Новоуепинни Ещё сто раз всё поменяется.)) Скорее всего фейерить через год-два-три будут те, кого ещё никто не знает.)) А Рубель и Шаповалов так и будут отираться на задворках.)) Обычно люди с ходу в топы выбиваются, а другие - вечно в подающих надежды.)) 22:49 ------------------------- Вполне м.б. Особенно у баб. Мугуруза ваще из ниоткуда нарисовалась

22:56

Thomas_Boy_

Новоуепинни ------------- А я че - против чтоли? Я ему разве запрещал психовать? Пусть хоть монеты кидает, хоть судейские вышки опрокидывает ) _________ Ты на что подначиваешь? На нецелевое расходование бюджетных денег? За такое срок получить можно. Правда, не у нас.

22:54

30 лет за ЦСКА!

Новоуепинни- Подумаешь?? Есть каким местом?!

22:51

unLost14

Голову ломаю теперь. В конторах смеются, когда на такой кэф заряжаешь. Не иначе спец знает что-то???)

22:50

Бней Иегуда

Новоуепинни Ещё сто раз всё поменяется.)) Скорее всего фейерить через год-два-три будут те, кого ещё никто не знает.)) А Рубель и Шаповалов так и будут отираться на задворках.)) Обычно люди с ходу в топы выбиваются, а другие - вечно в подающих надежды.))

22:49

unLost14

Ребят, ставки на теннис хочу начать делать. Можно ли Бнею верить? Говорят, спец он матёрый, каждый день тыщи денег подымает)))

22:47

Новоуепинни

LDV1981 Новоуепинни Бней Иегуда достали уже петушки, кыш на жердочки вафельки жевать 22:42 ----------------------- Лососни для начала, потом подумаю, может быть

22:47

LDV1981

и дупельки свои наконец то поставьте, может хоть Рублев от вас избавит :)

22:45

Новоуепинни

А Саша ваш Зверев топом никогда не будет, ибо игрочок-то обычный средний и тоже тюфячок. Пиарили потому что типа молодой, надо звезду делать, и все. Обычное дело. Шаповалов - скорее всего, будет. Если звезду не словит. А то его на канадском канале TSN пиарят еще больше, чем всех рублевых и хачановых на Матче и в газетах. Но там, правда, без истерики и фанатизма пиарят, зато много

22:45