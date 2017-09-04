Рублев вышел в четвертьфинал US Open и сыграет с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев в четвертом круге US Open обыграл бельгийца Давида Гоффена - 7:5, 7:6, 6:3. Поединок продлился 2 часа 8 минут. В четвертьфинале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Отметим, для 19-летнего Рублева это первый выход в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Он стал первым игроком такого возраста после Энди Роддика, который выходил в эту стадию с 2001 года. Перед турниром россиянин занимал 53-е место в рейтинге АТР.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
РУБЛЕВ (Россия) - Гоффен (Бельгия, 9) - 7:5, 7:6 (7:5), 6:3
Vladi1313
Канепи- еще та страшила...
23:49
Новоуепинни
Канепи в четвертьфинале БШ. Даже не смешно
23:42
Новоуепинни
Батюшки, Веснина с Макаровой проиграли. Куда катится мир
23:35
Новоуепинни
Thomas_Boy_ rusfed 2.0 __________ Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен. 23:08 ______________ Намекаешь на Новоуепинни? _________ Он вообще-то такой же ветеран. Намекаю на Сержа в основном. 23:22 ------------------ Елена Исинбаева тоже ветеран. А вон какая активная. И ясный ум сохранила
23:33
Thomas_Boy_
Новоуепинни _________ если миллиона полтора, я, пожалуй, патриотический настрой спрячу куда-нибудь. Денежки подсоберу, а потом ее поблэкмэйлить можно будет - сказать, чтоб на следующем турнире еще столько же выкинула. Откажется - сразу заява в ход. Мне, например, знающие надзорные пацаны про такую тактику рассказывали. Очень, говорят, она хорошая ____________ Пффф, да за такие деньги я не то что Патриотизм спрячу, я портрет Обамы прямо на Красной Площади расцелую. И скажу, что он мой лучший друг.
23:24
Thomas_Boy_
rusfed 2.0 __________ Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен. 23:08 ______________ Намекаешь на Новоуепинни? _________ Он вообще-то такой же ветеран. Намекаю на Сержа в основном.
23:22
Новоуепинни
Thomas_Boy_, если миллиона полтора, я, пожалуй, патриотический настрой спрячу куда-нибудь. Денежки подсоберу, а потом ее поблэкмэйлить можно будет - сказать, чтоб на следующем турнире еще столько же выкинула. Откажется - сразу заява в ход. Мне, например, знающие надзорные пацаны про такую тактику рассказывали. Очень, говорят, она хорошая
23:20
rusfed 2.0
Бней Иегуда Можешь на 8,7 поставить!)) Люди в банк несут за 1,2 годовых.)) 22:42 _______________ Вот это реально логика кандидата наук )) Безрисковые 1,2 сравнил с 1,14 с риском их потерять 50%. Чмока - интеллект!
23:19
rusfed 2.0
from siberia with love 23:04. Знаю, что ты эксперт - где ставишь? ) Хочу протестировать свои таланты гадалки )
23:17
rusfed 2.0
Thomas_Boy_ Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен. 23:08 ______________ Намекаешь на Новоуепинни?
23:16
Новоуепинни
У баб кстате обднаривание даже двойное. Когда С. Уилльямс играет - это уже обднаривание, ибо она как великан, а все остальные как лилипутки. Даже вторая по имиджу, титулам и раскрученности Шарапова на ее фоне - ноль полный, 100500 игр подряд ее выносили. А когда ее нет - ваще просто копошение лилипуток. За исключением Мугурузы, если у нее настрой нормальный - она хоть выделяется
23:14
Thomas_Boy_
Новоуепинни -------------------- Да я тогда сразу коллективное заявление в прокуратуру и счетную палату. Так, мол, и так, прошу проверить, ибо доколе и неуважение. Подпишешь тоже, чтоб весомее было? ___________ Смотря сколько раскидает. Ежели миллиона полтора, то соберем аккуратно и никому не скажем. А если мелочь какую-то, можно и заяву в прокуратуру. Тогда точно подпишу.
23:13
forward988
Андрей хорош, но с Надалем нужно что - то большее...
23:11
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Новоуепинни ----------------------- Та не, не бюджетные же. Им там капиталисты свои платят. Турсунов например - приехал, спокойно слил кому-то сразу, чек спокойно получил. За чеком и приезжал. Вот если бы Ефимова швыряться начала - я бы протестовал и с одиночным пикетом вышел. Ей нельзя ___________ Так они же капиталистическими швыряться не будут. Будут нашими, деревянными. Я это уже нецелевое расходование. 23:06 ------------------------ Да я тогда сразу коллективное заявление в прокуратуру и счетную палату. Так, мол, и так, прошу проверить, ибо доколе и неуважение. Подпишешь тоже, чтоб весомее было?
23:09
Thomas_Boy_
unLost14 --------- А вообще, обмельчал нынче Биг Смоук. Раньше хоть его зашквары были интересные, типа про Спарту пражскую. Сейчас же правда, хоть плачь) ---------- Это старость. Более молодые и голодные слопали папу с потрохами. Папа уже не интересен.
23:08
Новоуепинни
Бней Иегуда Новоуепинни Свитолину ещё год назад никто не знал.)) Все смеялись.)) А она реальный претендент стать №1 в конце турнира.)) 23:00 ----------------------- А она в пример не катит. Обычная середнячка. Хотя позитивная, против нее ниче не имею. Как раз показатель обднаривания бабского тенниса - в топах Свитолина, Остапенко, Наварро и проч. Наберут очков на проходных шлаковых турнирах, 3-4 круга пройдут на БШ или случайно даже выиграют, если основные не участвуют или не в форме как Кербер - и вуаля, уже в топ-10. Гоффен вон сегодняшний и Димитров - тоже типа оба в топ-10. Хотя не то что турниров нормальных, даже разовых серьезных игр не выигрывали. Ржака кароч, одни днари
23:07
Thomas_Boy_
Новоуепинни ----------------------- Та не, не бюджетные же. Им там капиталисты свои платят. Турсунов например - приехал, спокойно слил кому-то сразу, чек спокойно получил. За чеком и приезжал. Вот если бы Ефимова швыряться начала - я бы протестовал и с одиночным пикетом вышел. Ей нельзя ___________ Так они же капиталистическими швыряться не будут. Будут нашими, деревянными. Я это уже нецелевое расходование.
23:06
Бней Иегуда
.
23:01
Бней Иегуда
Новоуепинни Свитолину ещё год назад никто не знал.)) Все смеялись.)) А она реальный претендент стать №1 в конце турнира.))
23:00
Новоуепинни
Thomas_Boy_ Новоуепинни ------------- А я че - против чтоли? Я ему разве запрещал психовать? Пусть хоть монеты кидает, хоть судейские вышки опрокидывает ) _________ Ты на что подначиваешь? На нецелевое расходование бюджетных денег? За такое срок получить можно. Правда, не у нас. 22:54 ------------------------ Та не, не бюджетные же. Им там капиталисты свои платят. Турсунов например - приехал, спокойно слил кому-то сразу, чек спокойно получил. За чеком и приезжал. Вот если бы Ефимова швыряться начала - я бы протестовал и с одиночным пикетом вышел. Ей нельзя
23:00
unLost14
А вообще, обмельчал нынче Биг Смоук. Раньше хоть его зашквары были интересные, типа про Спарту пражскую. Сейчас же правда, хоть плачь)
23:00
Новоуепинни
Бней Иегуда Новоуепинни Ещё сто раз всё поменяется.)) Скорее всего фейерить через год-два-три будут те, кого ещё никто не знает.)) А Рубель и Шаповалов так и будут отираться на задворках.)) Обычно люди с ходу в топы выбиваются, а другие - вечно в подающих надежды.)) 22:49 ------------------------- Вполне м.б. Особенно у баб. Мугуруза ваще из ниоткуда нарисовалась
22:56
Thomas_Boy_
Новоуепинни ------------- А я че - против чтоли? Я ему разве запрещал психовать? Пусть хоть монеты кидает, хоть судейские вышки опрокидывает ) _________ Ты на что подначиваешь? На нецелевое расходование бюджетных денег? За такое срок получить можно. Правда, не у нас.
22:54
30 лет за ЦСКА!
Новоуепинни- Подумаешь?? Есть каким местом?!
22:51
unLost14
Голову ломаю теперь. В конторах смеются, когда на такой кэф заряжаешь. Не иначе спец знает что-то???)
22:50
Бней Иегуда
Новоуепинни Ещё сто раз всё поменяется.)) Скорее всего фейерить через год-два-три будут те, кого ещё никто не знает.)) А Рубель и Шаповалов так и будут отираться на задворках.)) Обычно люди с ходу в топы выбиваются, а другие - вечно в подающих надежды.))
22:49
unLost14
Ребят, ставки на теннис хочу начать делать. Можно ли Бнею верить? Говорят, спец он матёрый, каждый день тыщи денег подымает)))
22:47
Новоуепинни
LDV1981 Новоуепинни Бней Иегуда достали уже петушки, кыш на жердочки вафельки жевать 22:42 ----------------------- Лососни для начала, потом подумаю, может быть
22:47
LDV1981
и дупельки свои наконец то поставьте, может хоть Рублев от вас избавит :)
22:45
Новоуепинни
А Саша ваш Зверев топом никогда не будет, ибо игрочок-то обычный средний и тоже тюфячок. Пиарили потому что типа молодой, надо звезду делать, и все. Обычное дело. Шаповалов - скорее всего, будет. Если звезду не словит. А то его на канадском канале TSN пиарят еще больше, чем всех рублевых и хачановых на Матче и в газетах. Но там, правда, без истерики и фанатизма пиарят, зато много
22:45