Россиянка Вихлянцева победила американку Лепченко на Australian Open и сыграет с обидчицей Касаткиной

Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла представительницу США Варвару Лепченко в первом круге Australian Open. Обе теннисистки пробились в основную сетку из квалификации.

Во втором круге Вихлянцевой будет противостоять швейцарка Тимеа Бачински, которая в первом круге обыграла еще одну представительницу России, десятую ракетку мира Дарью Касаткину.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Джорджи (Италия, 27) - Далила Якупович (Словения) - 6:3, 6:0

Си Сувэй (Тайвань, 28) - Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:2, 6:1

Наталья Вихлянцева (Россия, Q) - Варвара Лепченко (США, Q) - 6:7 (2:7), 6:2, 6:4