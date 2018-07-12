Роджер Федерер о поражении от Андерсона: "В какой-то момент я утратил контроль над игрой"

Теннисист Роджер Федерер после поражения в четвертьфинале Уимблдона с Кевином Андерсоном (6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13) признался, что утратил контроль на игрой, и поэтому уступил.

- Я знал, что, даже если матч получается односторонним, Кевин все равно может в один момент перехватить инициативу и брейков долгое время не будет. Я был доволен тем, что хорошо начал матч. Не знаю, почему у меня не получилось создать больше шансов в третьем сете, - приводит официальный сайт тура слова Федерера. - В какой-то момент я утратил контроль над игрой. Случилось ли это на матчболе? Или когда я проиграл свою подачу при счете 5:5 в третьем сете? Я не уверен. Всегда есть небольшие моменты, которые влияют на исход встречи. Не всегда можно выделить конкретный эпизод, за исключением матчбола. У меня были шансы, поэтому я так расстроен сейчас. В этом нет сомнений. Кевин играл стабильно и уверенно. Стоит отдать ему должное за то, что он так долго боролся.

Отметим, что Федерер впервые за 7 лет проиграл матч, ведя 2-0 по сетам.