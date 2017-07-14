Роджер Федерер: "Не могу поверить, что вновь попал в финал Уимблдона"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, пробившийся в финал Уимблдона после победы над Томашем Бердыхом, отметил, что не может поверить, что попал в еще один финал. Он также добавил, что рад тому, что у него есть один выходной для того, чтобы оценить свои выступления в этом году.

В финале Федерер сыграет с хорватом Марином Чиличем. 35-летний теннисист является шестикратным победителем Уимблдона.

– Очень рад попасть в еще один финал. Не могу поверить, что это действительно случилось, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Федерера. – Знаю, как много значит для каждого игрока выйти на Центральный корт в карьере. Рад, что у меня есть один выходной, чтобы оценить свои выступления в этом году и хорошо подготовиться к финалу. В каком-то смысле это была долгая дорога.