Родина встретится с Плишковой в первом круге Уимблдона, Александрова - с Мугурусой

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона у женщин. Россиянка Екатерина Александрова сыграет в первом круге с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Екатерина Макарова, Ирина Хромачева, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Светлана Кузнецова встретятся с соперницами, прошедшими в основную сетку через квалификацию.

Еще одна россиянка Евгения Родина сыграет с третьей ракеткой чешкой Каролиной Плишковой. Дарья Касаткина начнет турнир с игры против китаянки Саисаи Чжен. Наталья Вихлянцева встретится с хорваткой Донной Векич.

Также стоит отметить пары первого круга: Эжени Бушар и Карла Суарес Наварро, Виктория Азаренко и Сиси Беллис, Петра Квитова и Йоанна Ларссон, Элисон Риске и Слоан Стефенс, Агнешка Радванска и Елена Янкович, Андреа Петкович и Доминика Цибулкова, Винус Уильямс и Элизе Мертенс.