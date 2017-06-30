Родина встретится с Плишковой в первом круге Уимблдона, Александрова - с Мугурусой

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона у женщин. Россиянка Екатерина Александрова сыграет в первом круге с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Екатерина Макарова, Ирина Хромачева, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Светлана Кузнецова встретятся с соперницами, прошедшими в основную сетку через квалификацию.
Еще одна россиянка Евгения Родина сыграет с третьей ракеткой чешкой Каролиной Плишковой. Дарья Касаткина начнет турнир с игры против китаянки Саисаи Чжен. Наталья Вихлянцева встретится с хорваткой Донной Векич.
Также стоит отметить пары первого круга: Эжени Бушар и Карла Суарес Наварро, Виктория Азаренко и Сиси Беллис, Петра Квитова и Йоанна Ларссон, Элисон Риске и Слоан Стефенс, Агнешка Радванска и Елена Янкович, Андреа Петкович и Доминика Цибулкова, Винус Уильямс и Элизе Мертенс.
- Светлана Кузнецова
- Виктория Азаренко
- Елена Веснина
- Анастасия Павлюченкова
- Доминика Цибулкова
- Агнешка Радванска
- Елена Янкович
- Петра Квитова
- Андреа Петкович
- Винус Уильямс
- Екатерина Макарова
- Ирина Хромачева
- Карла Суарес Наварро
- Эжени Бушар
- Родина Ев.
- Дарья Касаткина
- Гарбинье Мугуруса
- Каролина Плишкова
- Наталья Вихлянцева
- Екатерина Александрова