Раонич и Карреньо Буста вышли в 1/8 финала Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич в третьем раунде Australian Open в мужском одиночном разряде обыграл француза Пьера-Юга Эрбера (6:4, 6:4, 7:6 (8:6)). В другом матче этой стадии испанец Пабло Карреньо Буста обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 6:4, 2:6, 6:4).

Испанский теннисист в 1/8 финала сыграет с японцем Кеи Нишикори. Соперник Раонича определится в матче Александр Зверев (Германия) - Алекс Болт (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Милош Раонич (Канада, 16) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) - 6:4, 6:4, 7:6 (8:6)

Пабло Карреньо Буста (Испания, 23) - Фабио Фоньини (Италия, 12) - 6:2, 6:4, 2:6, 6:4