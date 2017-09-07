Рафаэль Надаль: "Рублев допустил намного больше ошибок, чем обычно"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в четвертьфинале US Open над Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:2) отметил, что счастлив снова попасть в число четырех лучших на турнире в Нью-Йорке. По словам первой ракетки мира, в этой встрече россиянин допустил слишком много ошибок.

- Мы провели хороший матч, - приводит ESPN слова Надаля. - Андрей играл в своем первом четвертьфинале на "Большом шлеме" и допустил намного больше ошибок, чем обычно. Для меня это важная победа, счастлив снова выйти в полуфинал в Нью-Йорке.