Рафаэль Надаль о вылете Федерера: "Жаль его. Но невозможно всегда побеждать, даже если ты Роджер Федерер"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что сочувствует Роджеру Федереру, который вчера уступил в четвертьфинале Уимблдона Кевину Андерсону из ЮАР (2:6, 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 13:11).

- Конечно, мне жаль его. Тем не менее невозможно всегда побеждать, даже если ты Роджер Федерер, - приводит Metro слова Федерера. - Таков теннис. В то же время хочется поздравить Кевина Андерсона с победой.

Напомним, что сам Надаль свой матч 1/4 финала Уимблдона выиграл, выбив Хуана Мартина Дель Потро (7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4). В полуфинале испанец сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.