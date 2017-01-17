Радванска вышла во второй круг Australian Open

Агнешка Радванска в первом круге турнира "Большого шлема" Australian Open обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову (6:1, 4:6, 6:1). Встреча продлилась 1 час 44 минуты.
В другой встрече Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, сломила сопротивление британки Наоми Броади (3:6, 6:4, 7:5).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Радванска А. (Польша, 3) - Пиронкова (Болгария) - 6:1, 4:6, 6:1
Гаврилова (Австралия, 22) - Броади Н. (Великобритания) - 3:6, 6:4, 7:5