16:35 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Радванска вышла во второй круг Australian Open

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Агнешка Радванска в первом круге турнира "Большого шлема" Australian Open обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову (6:1, 4:6, 6:1). Встреча продлилась 1 час 44 минуты.

В другой встрече Дарья Гаврилова, представляющая Австралию, сломила сопротивление британки Наоми Броади (3:6, 6:4, 7:5). 

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Радванска А. (Польша, 3) - Пиронкова (Болгария) - 6:1, 4:6, 6:1

Гаврилова (Австралия, 22) - Броади Н. (Великобритания) - 3:6, 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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