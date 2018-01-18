Путинцева в трех сетах уступила Богдан во втором круге Australian Open

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг Australian Open. Во втором круге 23-летняя спортсменка уступила Ане Богдан из Румынии со счетом 6:1, 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут.

В третьем круге Богдан встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и американкой Мэдисон Кис.

В другой встрече чешка Люси Шафаржова со счетом 6-2 6-4 переиграла румынку Сорану Кирстю. В следующем круге она встретится с соотечественницей Каролиной Плишковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Богдан А. (Румыния) - Путинцева (Казахстан) - 1:6, 6:2, 6:3,

Шафаржова (Чехия, 29) - Кирстя (Румыния) - 6:2, 6:4.