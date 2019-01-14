Павлюченкова победила Пуиг и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Australian Open обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг - 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Элисон Риске (США) - Кики Бертенс (Голландия).

Также во второй круг вышли Слоан Стивенс (США) и Кимберли Биррелл (Австралия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:4, 6:3

Слоан Стивенс (США, 5) - Тэйлор Таунсенд (США) - 6:4, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:4, 6:2