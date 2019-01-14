Павлюченкова победила Пуиг и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге Australian Open обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг - 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с победительницей пары Элисон Риске (США) - Кики Бертенс (Голландия).
Также во второй круг вышли Слоан Стивенс (США) и Кимберли Биррелл (Австралия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:4, 6:3
Слоан Стивенс (США, 5) - Тэйлор Таунсенд (США) - 6:4, 6:2
Кимберли Биррелл (Австралия, WC) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:4, 6:2
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