Остапенко - самая молодая победительница турниров "Большого шлема" после Кузнецовой

Латвийка Елена Остапенко после успеха на Roland Garros стала самой молодой победительницей турниров "Большого шлема" после Светланой Кузнецовой, которая выиграла US Open-2004 в возрасте 19 лет, сообщает WTA Insider. Остапенко победила на Открытом чемпионате Франции в 20 лет.

Этот титул стал для латвийской теннисистки первым в карьере. Последней женщиной, завоевавшей свой первый титул на турнирах "Большого шлема", была Барбара Джордан. Американка выиграла Australian Open в 1979 году.

Остапенко также стала первой "несеяной" теннисисткой, которая выиграла Roland Garros с 1933 года.

Остапенко выиграла Roland Garros