Остапенко и Рыбарикова вышли в четвертьфинал Уимблдона

Елена Остапенко из Латвии в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину в матче 1/8 финала Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6). В следующей стадии турнира она встретится с победительницей матча Ана Конюх – Винус Уильямс.
В четвертьфинал также пробилась словачка Магдалена Рыбарикова, победившая хорватку Петру Мартич. Она сыграет либо с Коко Вандевэй, либо с Каролин Возняцки.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Остапенко (Латвия, 13) – Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 7:6 (8:6)
Рыбарикова (Словакия) – Мартич (Хорватия, Q) – 6:4, 2:6, 6:3
Florida9
Русский характер ! Как можно было на евроспорте таймбрейк не показать ? Просто уроды
15:40