Остапенко и Рыбарикова вышли в четвертьфинал Уимблдона

Елена Остапенко из Латвии в двух сетах обыграла украинку Элину Свитолину в матче 1/8 финала Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6). В следующей стадии турнира она встретится с победительницей матча Ана Конюх – Винус Уильямс.

В четвертьфинал также пробилась словачка Магдалена Рыбарикова, победившая хорватку Петру Мартич. Она сыграет либо с Коко Вандевэй, либо с Каролин Возняцки.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Остапенко (Латвия, 13) – Свитолина (Украина, 4) – 6:3, 7:6 (8:6)

Рыбарикова (Словакия) – Мартич (Хорватия, Q) – 6:4, 2:6, 6:3