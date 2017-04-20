Организаторы Roland Garros примут решение по Шараповой 15 мая

Организаторы Roland Garros 15 мая примут решение по поводу предоставления россиянке Марии Шараповой wild card для участия в турнире, информирует sport.francetvinfo.fr. Спортсменка не может принять участие в соревнованиях напрямую из-за нехватки очков ввиду отстранения от соревновательной деятельности.

30-летняя Шарапова в апреле возвращается на корт после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Она уже получила wild card от организаторов турнира в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Также теннисистка сможет выступить на турнирах в Риме и Мадриде. Отмечается, что в случае победы на соревнованиях в Штутгарте россиянка может получить достаточно очков, чтобы сыграть в квалификации Roland Garros.

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