13:48 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Организаторы Roland Garros примут решение по Шараповой 15 мая

0
0
0
0
1

Организаторы Roland Garros 15 мая примут решение по поводу предоставления россиянке Марии Шараповой wild card для участия в турнире, информирует sport.francetvinfo.fr. Спортсменка не может принять участие в соревнованиях напрямую из-за нехватки очков ввиду отстранения от соревновательной деятельности.

30-летняя Шарапова в апреле возвращается на корт после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Она уже получила wild card от организаторов турнира в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Также теннисистка сможет выступить на турнирах в Риме и Мадриде. Отмечается, что в случае победы на соревнованиях в Штутгарте россиянка может получить достаточно очков, чтобы сыграть в квалификации Roland Garros.

Великая и неудержимая: Шараповой – 30!
"СЭ" поздравляет лучшую в истории России теннисистку //
"Команда Шараповой отмывает пятно допингового скандала"
The Guardian "поздравил" российскую теннисистку.

 

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

прибегут сами....брат то не играет)

14:49

Материалы других СМИ