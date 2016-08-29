Один из кортов US Open признан непригодным

Один из кортов, на котором должны состояться матчи стартующего US Open, признан непригодным, информирует Tennis.com. Отмечается, что он не будет использоваться в первые дни турнира, но организаторы в ближайшее время намерены привести его в порядок.

Теперь все оборудование для телевизионных трансляций перенесено с корта номер 10 на стадион Grandstand. Последний должен был использоваться как тренировочный, однако будет использоваться как соревновательный, а его снос перенесен на более поздний срок.

US Open стартует 29 августа в Нью-Йорке и завершится 11 сентября.