Надаль "посеян" первым на US Open, Зверев - 4-м, Хачанов - 25-м

Организаторы заключительного турнира "Большого шлема" сезона Открытого чемпионата США назвали имена "сеяных" игроков. Среди мужчин под первым номером "посеян" Рафаэль Надаль, 21 августа вновь возглавивший мировой рейтинг. Энди Маррэй будет второй ракеткой турнира, Роджер Федерер – третьей, а Александр Зверев – четвертой. Также в первую восьмерку вошли Марин Чилич, Доминик Тим, Григор Димитров и Жо-Уилфрид Цонга. Эти теннисисты не сыграют друг с другом до четвертьфинала.

Единственный россиянин в числе 32 сильнейших – Карен Хачанов – получил 25-й номер "посева".

Жеребьевка US Open-2017 состоится в пятницу, 25 августа в 19:00 по московскому времени. Матчи основной сетки турнира стартуют в понедельник, 28 августа.