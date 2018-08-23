Надаль и Феррер встретятся на старте US Open

Состоялась жеребьевка мужской части US Open-2018. Первая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет против своего соотечественника Давида Феррера. В 2007 году их единственная встреча на Открытом чемпионате США завершилась победой Феррера.

Швейцарец Роджер Федерер (2) начнет турнир поединком против японца Кеи Нишикори. В четвертьфинале Федерер может встретиться с Новаком Джоковичем (6). ​

Россиянин Карен Хачанов, "посеянный" под номером 27, сыграет с Альберто Рамосом-Виньоласом из Испании. Андрей Рублев сыграет с Жереми Шарди, Даниил Медведев и Евгений Донской встретятся друг с другом, Михаил Южный, завершающий в конце сезона карьеру, сыграет с Маркосом Багдатисом из Кипра.