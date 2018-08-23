Надаль и Феррер встретятся на старте US Open

Состоялась жеребьевка мужской части US Open-2018. Первая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет против своего соотечественника Давида Феррера. В 2007 году их единственная встреча на Открытом чемпионате США завершилась победой Феррера.
Швейцарец Роджер Федерер (2) начнет турнир поединком против японца Кеи Нишикори. В четвертьфинале Федерер может встретиться с Новаком Джоковичем (6).
Россиянин Карен Хачанов, "посеянный" под номером 27, сыграет с Альберто Рамосом-Виньоласом из Испании. Андрей Рублев сыграет с Жереми Шарди, Даниил Медведев и Евгений Донской встретятся друг с другом, Михаил Южный, завершающий в конце сезона карьеру, сыграет с Маркосом Багдатисом из Кипра.
US Open men's singles draw pic.twitter.com/kUtoEmeVwE– The Grandstand (@TennGrand) 23 августа 2018 г.
- Михаил Южный
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Маркос Багдатис
- Новак Джокович
- Давид Феррер
- Жереми Шарди
- Евгений Донской
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Даниил Медведев (теннис)
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