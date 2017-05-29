Мутко призвал Макарову не расслабляться после победы над первой ракеткой мира

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что Екатерина Макарова одержала знаковую победу над первой ракеткой мира Ангелик Кербер (6:2, 6:2) в стартовом раунде Roland Garros, но турнир еще только начался, расслабляться рано.
Россиянка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер посева в стартовом раунде Roland Garros.
- Екатерина выиграла у Кербер, и это конечно здорово, - приводит ТАСС слова Мутко. - Но спорт есть спорт, праздновать победу рано, турнир только начался.
Напомним, что во втором круге турнира Макарова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча пройдет 31 мая.
Slim Taller
Да какая она первая ракетка если её Макарова обыграла.Первая ракетка - это Серена Уильямс.А эти все Агнешки,Ангелики и прочие Маши просто массовка.
12:43
tigana.1982
Что-то странное в теннисе происходит. Кербер - первая ракетка!?
12:31