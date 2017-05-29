11:42 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мутко призвал Макарову не расслабляться после победы над первой ракеткой мира

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Сегодня. Париж. Екатерина МАКАРОВА в матче с Ангелик Кербер.Екатерина Макарова: "Абстрагируюсь от победы над Кербер. Турнир продолжается"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что Екатерина Макарова одержала знаковую победу над первой ракеткой мира Ангелик Кербер (6:2, 6:2) в стартовом раунде Roland Garros, но турнир еще только начался, расслабляться рано.

Россиянка стала первой теннисисткой в истории, сумевшей победить первый номер посева в стартовом раунде Roland Garros.

- Екатерина выиграла у Кербер, и это конечно здорово, - приводит ТАСС слова Мутко. - Но спорт есть спорт, праздновать победу рано, турнир только начался.

Напомним, что во втором круге турнира Макарова сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Встреча пройдет 31 мая.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4290097

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Да какая она первая ракетка если её Макарова обыграла.Первая ракетка - это Серена Уильямс.А эти все Агнешки,Ангелики и прочие Маши просто массовка.

12:43

tigana.1982

Что-то странное в теннисе происходит. Кербер - первая ракетка!?

12:31