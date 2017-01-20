15:59 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Мугуруса сыграет с Кирстей в четвертом круге Australian Open

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в третьем круге турнира "Большого шлема" одержала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой - 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 6 минут.

В следующей стадии седьмая "сеяная" встретится с представительницей Румынии Сораной Кирстей, которая переиграла американку Элисон Риске (6:2, 7:6 (7:2)).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мугуруса (Испания, 7) - Севастова (Латвия, 32) - 6:4, 6:2

Кирстя (Румыния) - Риске (США) - 6:2, 7:6 (7:2)

Бартель (Германия, Q) - Бэрти (Австралия, WC) - 6:4, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/

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