Михаил Южный: "Все было в моих руках…"

Михаил Южный проиграл в первом круге Roland Garros Рожериу Дутра-Силве (6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (4:7), 6:4), имея матчболы в четвертом сете.

– Очень обидное поражение. Можно сказать, не дожал. На самом деле, очень тяжелая была игра. Можно сказать, все было в моих руках. Но я соперника не дожал, он ожил, и пятый сет отыграл очень хорошо. Чего не хватило, чтобы все-таки дожать? Самым простым было бы ответить: "Я проиграл, потому что на матчболе слева кроссом попал не в корт, а в сетку". Но, к сожалению, копать надо глубже. Есть мысли на этот счет, есть пути решения проблемы. Сейчас, увы, уже поздно. Надеюсь, в будущем все сложится по-другому. Определенный объем работы надо провести, – сказал Южный спецкору "СЭ" Марии НИКУЛАШКИНОЙ.

– Вы здесь играете в паре с Максимом Мирным.

– Как я понял, он на это время остался без постоянного партнера. Предложил ему выступить вместе, но были опасения из-за моего рейтинга. Балансировали на грани попадания в сетку.

– Сколько лет вы с ним знакомы?

– Думаю, лет 20. Мне всегда было комфортно играть с ним в паре. Было время, мы хотели выступать на постоянной основе. Но есть все-таки разница между чистым парником и одиночником, играющим в паре. Понятно, что если у последнего что-то случается, парой приходится жертвовать.

– Как вы с высоты своего опыта оцениваете молодых российских ребят?

– Ребята действительно хорошие. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. Но, скажем так, прогресс есть.

– Готовы помогать им советами, если попросят?

– Давать готов. Главное, чтобы эти советы помогали.