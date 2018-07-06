Медведев проиграл Маннарино в третьем круге Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдонского турнира. В пяти сетах он уступил французу Адриану Маннарино.
В другой игре четвертая ракетка мира
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Джон Изнер (США, 9) - Раду Албот (Молдавия) - 6:3, 6:3, 6:4
Адриан Маннарино (Франция, 22) - Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3
Стефанос Циципас (Греция, 31) - Томас Фаббиано (Италия, Q) - 6:2, 6:1, 6:4
Гаэль Монфис (Франция) - Сэм Керри (США, 11) - 5:7, 6:4, 6:4, 6:2
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) - Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) - 6:3, 7:5, 7:5
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) - Тэйлор Фритц (США) - 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2