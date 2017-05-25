Маррэй заболел в преддверии Roland Garros

По информации британского издания The Independent первая ракетка мира Энди Маррэй в преддверии Открытого чемпионата Франции, который стартует в Париже в воскресенье, заболел и вынужден принимать антибиотики.
Британец испытывает проблемы со здоровьем не в первый раз за сезон. В апреле он пропустил матч Кубка Дэвиса с Францией из-за гриппа, а в феврале лечился от опоясывающего лишая.
В нынешнем сезоне Маррэй, который завершил прошлый сезон на первом месте в рейтинге ATP, не отличается стабильными результатами. Он завоевал лишь один титул – в Дубае. На Roland Garros в прошлом году он дошел до финала, где проиграл Новаку Джоковичу.
tryam
аха..щас ТИС дадут
20:59
shpasic
ахаха, вот она какая - эра Маррея, бгг))
20:27