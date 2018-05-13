Маррэй примет решение о выступлении на Уимблдоне в последний момент

Экс-первая ракетка мира Энди Маррэй сообщил, что очень хочет восстановиться после травмы бедра к Уимблдону, но окончательное решение по поводу участия в травяном турнире "Большого шлема" сможет принять только в последний момент, сообщает Guardian. Британец, которому 15 мая исполнится 31 год, жаждет выступить и на подготовительных турнирах на траве, но пока не знает, "будет ли он готов на сто процентов". Он заявлен на турнир в Хертогенбосе, который стартует 11 июня – сразу после финала Roland Garros, который британец пропускает.

Маррэй не проводил официальных матчей с тех пор, как проиграл в четвертьфинале Уимблдона-2017 из-за хронической травмы бедра. В январе в Мельбурне он перенес операцию.

Уимблдон пройдет с 2 по 15 июля.