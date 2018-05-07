Маррэй отказался от участия в Roland Garros

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррэй пропустит Roland Garros, сообщает Times. Для того, чтобы отказаться от участия в турнире "Большого шлема, 30-летнему теннисисту пришлось провести переговоры с ATP и организаторами турнира.

Сторона Маррэя доказала, что британцу стоит избегать участия в пятисетовых матчах на грунте. При этом он может выходить на корт в трехсетовых встречах на харде. Ожидается, что теннисист выступит на "Челленджере" в Лафборо (19-27 мая).

Напомним, Roland Garros пройдет с 22 мая по 9 июня.