Маррэй обыграл Керри и вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка мира Энди Маррэй в трех сетах обыграл американца Сэма Керри и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Следующим соперником британца будет немец Миша Зверев, переигравший Малека Джазири из Туниса. Выход в 1/8 финала также оформили Андрес Сеппи и Жо-Вилфрид Цонга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Э. Маррэй (Великобритания, 1) – Керри (США, 31) – 6:4, 6:2, 6:4

Цонга (Франция, 12) – Сок (США, 23) – 7:6 (7;4), 7:5, 6:7 (8:10), 6:3

Сеппи (Италия) – Дарсис (Бельгия) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 7:6 (7:2)

М. Зверев (Германия) – Джазири (Тунис) – 6:1, 4:6, 6:3, 6:0