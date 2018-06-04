Мария Шарапова: "Я с нетерпением ждала матча с Сереной Уильямс и очень расстроена"

Россиянка Мария Шарапова отметила, что расстроена отменой матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции против американки Серены Уильямс. Последняя перед выходом на корт объявила о снятии с турнира из-за травмы.

В четвертьфинале Шарапова сыграет либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, либо с украинкой Лесей Цуренко.

– Я с нетерпением ждала матча с Уильямс и очень расстроена, что ей пришлось сняться. Желаю ей скорейшего восстановления и возвращения в тур, – приводит слова Шараповой журналист Times Стюарт Фрэйзер.