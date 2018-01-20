Мария Шарапова: "У меня был один небольшой шанс в матче с Кербер, но я им не воспользовалась"

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения от немки Ангелик Кербер в третьем круге Australian Open отметила, что соперница играла очень агрессивно и гораздо чаще рисковала. Она также добавила, что начало года сложилось для нее неплохо.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу немки. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

– Не хочу себя оправдывать и приуменьшать вклад Ангелик в этот успех. Она играла очень агрессивно и гораздо чаще рисковала, – приводит официальный сайт турнира слова Шараповой. – В первом сете я плохо принимала и своими ошибками дала ей уверенность в геймах на ее подаче. У меня был один небольшой шанс во втором сете, но я ошиблась и не воспользовалась этим. Кербер сейчас очень уверена в себе, все складывалось в ее пользу.

Есть много моментов, над которыми мне надо работать. Но в целом начало года сложилось для меня неплохо. Главное, я здорова. Я вернусь к тренировкам и буду отталкиваться от этого. Может быть, это не то, что вы хотите услышать, но это действительно очень важно для меня. В этом году мне предстоит много матчей с сильными игроками, поэтому я должна добиться прогресса, чтобы обыгрывать их.

Напомним, в начале сезона на турнире в Шэньчжэне Шарапова дошла до полуфинала, где проиграла чешке Катержине Синяковой.