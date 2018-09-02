Мария Шарапова: "Очень люблю играть под прожекторами, мне нравится такая атмосфера"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы в третьем круге US Open над Еленой Остапенко (6:3, 6:2) отметила, что ей нравится играть поздние матчи. Россиянка провела 23 встречи в вечернее время на корте Артура Эша и не потерпела ни одного поражения.

- Я не помню, сколько мне было лет, когда я впервые сыграла ночной матч, - приводит Reuters слова Шараповой. - Но уверенна, что была очень молода, чтобы быть запуганной огнями, атмосферой и шумом. Мне удалось справиться с этим. Очень люблю играть под прожекторами, мне нравится такая атмосфера.